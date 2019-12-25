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Назван стартовый состав "Зенита" в матче с "ЦСКА"
Сегодня, 20:10
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Назван стартовый состав "Зенита" в матче с "ЦСКА"

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Артем Дзюба остался в запасе.

Объявлен стартовый состав петербургского футбольного клуба "Зенит" на предстоящий матч против московского "ЦСКА", который проходит в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится сегодня в 20:45 на "Газпром Арене" в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе футбольной команды 26 августа.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком и Сердар Азмун. 

Форвард Артем Дзюба остался в запасе. Вместе с ним – Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Круговой, Сутормин, Кравцов, Кузнецов, Мостовой и Ерохин.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, матч, премьер-лига, цска
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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