Назван стартовый состав "Зенита" в матче с "ЦСКА"

Артем Дзюба остался в запасе.

Объявлен стартовый состав петербургского футбольного клуба "Зенит" на предстоящий матч против московского "ЦСКА", который проходит в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится сегодня в 20:45 на "Газпром Арене" в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе футбольной команды 26 августа.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком и Сердар Азмун.

Форвард Артем Дзюба остался в запасе. Вместе с ним – Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Круговой, Сутормин, Кравцов, Кузнецов, Мостовой и Ерохин.

Фото: Piter.tv