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КАД встал из-за страшной аварии
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nadiputintseva
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КАД встал из-за страшной аварии

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Для спасения пострадавшего водителя был подключен вертолет

14 ноября произошло ДТП на внутреннем кольце КАД около съезда в Купчино. Очевидцы сообщают, что водитель на спортивной машине Subaru Impreza STI на скорости влетел в ремонтную дорожную технику.

 

Авария полностью парализовала движение на промежутке между проспектом Обуховской обороны до Купчино.  Пожарная и скорая уже прибыли на место происшествия. Для спасения водителя был подключен вертолет.

КАД встал из-за страшной аварии

. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из покореженного авто. Сообщается, что мужчина жив. Его доставили на вертолете в больницу. 

Фото: Мегаполис 

 

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Теги: вертолет мчс , дтп , кад , новости спб , происшествия на кад
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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