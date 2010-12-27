КАД встал из-за страшной аварии

Для спасения пострадавшего водителя был подключен вертолет

14 ноября произошло ДТП на внутреннем кольце КАД около съезда в Купчино. Очевидцы сообщают, что водитель на спортивной машине Subaru Impreza STI на скорости влетел в ремонтную дорожную технику.

Авария полностью парализовала движение на промежутке между проспектом Обуховской обороны до Купчино. Пожарная и скорая уже прибыли на место происшествия. Для спасения водителя был подключен вертолет.

. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из покореженного авто. Сообщается, что мужчина жив. Его доставили на вертолете в больницу.

Фото: Мегаполис