На КАД заметили ребенка за рулем автомобиля

Малолетний водитель попал на видео.

На кольцевой автодороге заметили ребенка за рулем автомобиля. Водитель мимо проезжающей машины успел снять все на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале городской сети "Мегаполис".

На записи отчетливо видно, как на КАД едет автомобиль Daewoo Matiz, которым управляет мужчина. Однако на коленях водителя сидит малолетний ребенок. По словам автора видео, инцидент произошел на внешнем кольце КАД, 23 апреля 2018 года, примерно в 18:30.

Что должно быть в голове у этого водителя, который усадил ребенка фактически за руль, на автостраде, в час пик? Автор видео

Очевидец отметил, что он заметил ребенка за рулем автомобиля в зеркало заднего вида на скорости 120 км/ч. В это время водитель Matiz упрямо поджимал автора видео сзади. В этот момент мужчина решил пропустить Matiz вперед и заснять ситуацию на видео.

Matiz сам по себе — капсула смерти, а еще на такой скорости и при таком плотном движении посадить на водительское сиденье ребенка… Видео замедлено, чтобы можно было лучше рассмотреть. Автор видео

Ранее Piter.TV уже рассказывал о подобной ситуации. В октябре 2017 года 34-летний водитель устроил поездку по кольцевой автодороге с 7-летним ребенком на коленях.

Видео: Мегаполис