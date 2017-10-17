Катавший на коленях ребенка по КАД водитель может заплатить 30 тысяч

В Петербурге выписали протокол о нарушении ПДД 34-летнему водителю, которого заметили на КАД с семилетним ребенком на коленях.

Управление ГИБДД по Петербургу и области вычислило водителя, устроившего поездку по кольцевой автодороге с ребенком на коленях. Оказалось, что за рулем автомобиля сидел 34-летний житель Ставропольского края.

28 сентября мужчина ехал по кольцевой автодороге и посадил себе на колени семилетнего сына. Семилетний ребенок управлял транспортным средством стоя.

Теперь странному отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей. Также водителю придется отвечать перед специалистами по делам несовершеннолетних. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге ребенок разогнал на трассе ВАЗ.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург