В Петербурге ребенок разогнал на трассе ВАЗ

В Петербурге ребенок ехал за рулем автомобиля по скоростному шоссе.

В Петербурге, ехавшие утром 28 сентября по кольцевой на участке от Гостилицкого до Таллинского шоссе люди стали очевидцами того, как виляя по крайней левой полосе, за рулем машины ехал маленький мальчик.

Сеть взорвали фотографии ребенка, ведущего машину при родителях по оживленному шоссе. Если внимательно изучить фотографии, можно заметить, что мальчик не сидел один за водительским сидением, а был на руках у отца, и в силу своего возраста не смог бы достать до педалей ВАЗа.

Выложенные в сеть фотографии вызвали бурное обсуждение у общественности. Многие обвинили родителей в халатности, но нашлись и те, кто поддержал приучение к вождению вместе с материнским молоком. К счастью для всех, происшествие обошлось без ДТП и пострадавших.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, скриншот