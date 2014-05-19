В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП

Погибли два водителя, женщина-пассажирка и трое детей получили травмы.

Авария случилась сегодня, 5 июня, в 17:49 на 44-м километре автодороги "Выборг — Светогорск". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель "Нивы" выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с "Опелем", которым управляла женщина.

Известно, что оба водителя погибли на месте ДТП. Пассажиры "Опеля" – ребенок 2010 г. рождения, двое детей 2008 и 2009 гг. рождения и женщина – доставлены в больницу.

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