Петербургские приставы изъяли около 17,5 тыс. запрещённых предметов за 2025 год

Судебные приставы, отвечающие за поддержание порядка в судебной системе, подвели итоги своей деятельности за 2025 год в Петербурге. За год они выявили почти 17,5 тысячи запрещенных предметов, которые пытались пронести в суды города. В их числе оказалось 523 единицы оружия, 20 боеприпасов, 32 электрошокера и 16 893 колющих и режущих предмета. Об этом информирует "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

‎ В ходе своей работы сотрудники Главного управления задержали 205 человек, скрывающихся от правоохранительных органов, среди которых 33 находились в розыске за серьезные преступления, а один — за особо тяжкие

‎В отчетный период судебные приставы обработали 6348 заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных и других участников судебного процесса, а также должностных лиц ФССП России. Они также доставили почти 1350 граждан, уклоняющихся от явки в суд.

‎За 12 месяцев 2025 года судебные приставы составили 1364 административных протокола по статье 17.3 КоАП РФ ("Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС"), а также 707 протоколов по статье 17.8 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица, уполномоченного на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов").

‎Кроме того, по решению суда было выдворено за пределы страны 8126 мигрантов, нарушивших правила пребывания в России.

‎Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу и Ленобласти