Петербургские приставы изъяли около 17,5 тыс. запрещённых предметов за 2025 год

Судебные приставы, отвечающие за поддержание порядка в судебной системе, подвели итоги своей деятельности за 2025 год в Петербурге. За год они выявили почти 17,5 тысячи запрещенных предметов, которые пытались пронести в суды города. В их числе оказалось 523 единицы оружия, 20 боеприпасов, 32 электрошокера и 16 893 колющих и режущих предмета. Об этом информирует "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе своей работы сотрудники Главного управления задержали 205 человек, скрывающихся от правоохранительных органов, среди которых 33 находились в розыске за серьезные преступления, а один — за особо тяжкие
В отчетный период судебные приставы обработали 6348 заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных и других участников судебного процесса, а также должностных лиц ФССП России. Они также доставили почти 1350 граждан, уклоняющихся от явки в суд.
За 12 месяцев 2025 года судебные приставы составили 1364 административных протокола по статье 17.3 КоАП РФ ("Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС"), а также 707 протоколов по статье 17.8 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица, уполномоченного на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов").
Кроме того, по решению суда было выдворено за пределы страны 8126 мигрантов, нарушивших правила пребывания в России.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец выплатил 1 млн рублей неустойки по алиментам в пользу совершеннолетнего сына.
Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все