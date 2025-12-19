Петербуржец выплатил 1 млн рублей неустойки по алиментам в пользу совершеннолетнего сына

После наступления совершеннолетия сын подал новый судебный иск, требуя компенсации за несвоевременные платежи алиментов с 2012 по 2024 год.

Житель Петербурга добровольно оплатил крупный штраф в размере 1 млн рублей в пользу своего взрослого сына. Об этом информирует Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по городу.

Мужчина пояснил своё решение желанием восстановить доверие деловых партнеров и очистить свою репутацию, удалив информацию о себе из публичного реестра исполнительных производств.

Судебное производство касательно алиментов было инициировано ещё в 2012 году, когда суд постановил мужчине регулярно перечислять денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако выплаты поступали нерегулярно, что привело к образованию значительной задолженности — более 700 тысяч рублей. Когда служба судебных приставов приступила к принудительному удержанию денег с банковских счетов должника, он быстро покрыл образовавшуюся задолженность.

После наступления совершеннолетия сын подал новый судебный иск, требуя компенсации за несвоевременные платежи алиментов с 2012 по 2024 год. Решением Выборгского районного суда требование истца было удовлетворено, и ответчик обязан был оплатить дополнительно штраф в размере 1 миллиона рублей. В течение последующих шести месяцев отец полностью исполнил судебное постановление.

Теперь процедура исполнения окончена, остаётся лишь уплатить небольшую сумму исполнительского сбора в размере 70 тысяч рублей.

