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Известный скульптор Анатолий Дёма скончался в Петербурге
Сегодня, 19:49
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TretyakovaS

Известный скульптор Анатолий Дёма скончался в Петербурге

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В феврале этого года у скульптора заподозрили инсульт.

На 82-м году жизни умер народный художник России, знаменитый скульптор, педагог и заведующий кафедрой монументально-декоративной скульптуры Академии Штиглица Анатолий Дёма. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил доцент кафедры средового дизайна Художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий.

"Умер Анатолий Гордеевич Дёма, народный художник РФ, заведующий кафедрой скульптуры СПГХПА имени Штиглица" - указал он в посте. 

Причины и обстоятельства смерти не сообщаются. Однако известно, что в феврале текущего года художник попал в больницу с подозрением на инсульт.  

Фото: ВКонтакте/Сегодня свежие новости россии и мира - ПОСЛЕДНИЕ

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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