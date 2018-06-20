Известный скульптор Анатолий Дёма скончался в Петербурге

В феврале этого года у скульптора заподозрили инсульт.

На 82-м году жизни умер народный художник России, знаменитый скульптор, педагог и заведующий кафедрой монументально-декоративной скульптуры Академии Штиглица Анатолий Дёма. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил доцент кафедры средового дизайна Художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий.

"Умер Анатолий Гордеевич Дёма, народный художник РФ, заведующий кафедрой скульптуры СПГХПА имени Штиглица" - указал он в посте.

Причины и обстоятельства смерти не сообщаются. Однако известно, что в феврале текущего года художник попал в больницу с подозрением на инсульт.

Фото: ВКонтакте/Сегодня свежие новости россии и мира - ПОСЛЕДНИЕ