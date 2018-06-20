Известный комик умер после шутки про обморок

Недомогания артиста зрители восприняли как часть представления.

Британский стендап-комик Ян Когнито умер во время выступления в одном из британских баров. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По словам зрителей, незадолго до смерти комик пошутил про возможный обморок, из-за чего его недомогания восприняли как часть представления. Когнито почувствовал себя плохо и присел. Организаторы остановили выступление и вызвали ему скорую, однако прибывшие на место трагедии медики смогли лишь констатировать смерть артиста.

Коллеги Яна Когнито выразили соболезнования в связи с кончиной комика. По их словам, он был профессионалом своего дела. За свой труд в 1999-м артист получил награду "Time Out Award" как лучший стендап-комик.

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