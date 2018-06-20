Скончался лидер группы "Соломенные еноты" Борис Усов

Ранее музыканта поместили в реанимацию.

В Москве скончался фронтмен андеграундной панк-рок группы "Соломенные еноты" Борис Усов. О смерти музыканта в социальных сетях сообщил журналист Максим Семеляк. Причины кончины музыканта не разглашабтся, однако известно, что ранее он был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц.



Коллектив "Соломенные еноты" образовался в 1992 году и просуществовал до 2007 года. За это время группа выпустила 20 альбом, включая студийные и концертные записи. Широкую популярность музыканты получили у поклонников андеграундного творчества. Коллектив славился экзистенциальной лирикой, радикальным лоу-фай звучанием и артхаусным исполнением.



Ранее на Piter. TV: Новый трек Avicii появился в сети через год после смерти музыканта.

Фото:ВК/Соломенные Еноты