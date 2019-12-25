Израильские ученые обнаружили ранее неизвестную группу древних людей

Они могли быть предками архаичных Homo.

Ученые из Тель-Авивского и Еврейского университетов обнаружили на стояке древних людей Нешер-Рамла, возраст которой составляет 140-120 тыс. лет, останки человека, которые относятся к ранее неизвестному типу. У него общие черты как с неандертальцами, так и с архаичными Homo. Статья была опубликована в журнале Science.

В исследовании говорится, что люди Нешер-Рамла обладали развитыми технологиями изготовления каменных орудий. Данное открытие ставит под сомнение версию о том, что неандертальцы произошли из Европы.

Кроме того, теперь можно объяснить, как гены Homo sapiens попали в популяцию неандертальцев.

Ранее мы писали, что археологи нашли место встречи Homo sapiens и неандертальцев. Предположительно, это произошло в пустыне Негев около 50 тыс. лет назад.

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