Изменились правила возвращения россиян из-за рубежа

Проходить тестирование на коронавирус не нужно будет вакцинированным россиянам.

Теперь при въезде в Россию из-за границы россиянам нужно будет сдавать только один тест на коронавирус, а не два, как это было ранее. Об этом пишет "Профиль".

Отмечается, что вакцинированным россиянам и тем, кто переболел за последние шесть месяцев тест на коронавирус не потребуется. Однако не привитые россияне и не переболевшие должны сдать ПЦР-тест в течение трех дней. До получения результатов теста необходимо будет соблюдать режим самоизоляции.

В силу данные нововведения вступают в среду, 7 июля.

Ранее мы писали, что в Петербурге возраст молодежи был продлен до 35 лет. Ранее молодежью считались люди до 30 лет.

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