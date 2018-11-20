Петербуржец, избивший до смерти женщину, сядет на 2 года

Пострадавшая скончалась в больнице от закрытой тупой травмы головы.

Петербургский суд Невского района вынес обвинительный приговор местному жителю, который до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Сам инцидент случился в марте 2018 года. В ходе следствия стало известно, что подсудимый, находясь в коммунальной квартире, нанес своей сожительнице удар кулаком по голове и пять раз ударил ее по телу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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