На улице Мира избили мужчину, перевозившего оружие в багажнике

По словам свидетеля, пострадавший выстрелили в сторону его знакомого.

Утром воскресенья, 21 мая, в полицию поступило сообщение о драке на улице Мира, у одного из участников которой в руках был пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, потасовка произошла в ходе словесного конфликта троих неизвестных с 43-летним неоднократно судимым мужчиной, который из наплечной сумки достал пистолет с одним патроном, после чего был избит. Из багажника принадлежащего пострадавшему BMW Х5 изъяли пневматический пистолет, 2 гладкоствольных ружья и патроны. Мужчину доставили в отдел полиции, позже ему была вызвана скорая помощь из-за плохого самочувствия. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом нижней челюсти в состоянии средней тяжести

Также в полицию обратился 30-летни свидетель произошедшего с заявлением о том, что неизвестный произвёл в сторону его знакомого выстрел из предмета похожего на пистолет.

Устанавливаются личности и место нахождение участников произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину задержали за стрельбу из пневмата в Новогорелово.

Фото: Piter.TV