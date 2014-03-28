Из затопленного парка Оккервиль начала уходить вода

Директор парка Оккервиль оценит ущерб после ухода воды

В Заневском городском поселении, где расположен парк Оккервиль, вода начала постепенно уходить после мощного шторма, обрушившегося на Петербург и Ленинградскую область 11 июля. Общественное пространство затопило в результате разлива одноимённой реки.

Местная жительница Наталья рассказала, что днём 12 июля вся территория парка была покрыта водой. По её словам, стихия размыла могильники и мусорные контейнеры, однако многие посетители не осознавали опасности и купались в грязной воде, в том числе с детьми, что вызывало у неё тревогу. Она отметила, что живёт в этом районе шесть лет и такое бедствие происходит впервые. Женщина добавила, что оценить реальный ущерб можно будет только после того, как вода сойдёт.

Директор местного садово-паркового хозяйства Виталий Чех сообщил, что ситуация в парке улучшилась: значительный объём дождевых вод уже ушёл. По его словам, деревья, кустарники и газоны, оказавшиеся в зоне подтопления, будут находиться под особым наблюдением. Он также выразил надежду, что солнечная погода поможет ускорить просушку территории. Специалисты смогут оценить последствия непогоды только после полного ухода воды.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)