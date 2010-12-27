Из жилого дома на Просвещения эвакуировали 21 человека из-за пожара

На ликвидацию открытого горения ушло больше часа.

Более 20 человек были вынуждены покинуть свои квартиры в Выборгском районе Петербурга вечером 18 ноября. Дело в том, что в одной из квартир жилого дома на проспекте Просвещения, 7, корпус 2 произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Инцидент случился на четвертом этаже девятиэтажного дома. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 20 квадратных метров. Из помещения эвакуировали пожилую женщину, а также 20 людей, которые живут в квартирах на верхних этажах.

В 22:12 спасателям удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что заброшенную стройку на Дальневосточном проспекте внезапно затянули зеленой сеткой.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"