Из-за упавшей на пути балки произошёл сбой в движении поездов между Москвой и Петербургом

Инцидент произошел в 11:55 на перегоне Химки – Сходня.

В среду, 2 декабря, днём на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошёл сбой в движении пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В 11:55 на перегоне Химки – Сходня во время работ сторонней организации на ж/д пути упала балка. Специалисты делают все возможное, что исправить ситуацию и сократить отставание поездов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте РЖД или в Едином информационно-сервисном центре.

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Фото: Piter.TV