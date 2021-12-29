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Из-за тумана прибытие рейсов в аэропорт Симферополя вновь задерживается

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Вчера были задержаны 24 самолета из-за тумана.

В аэропорту второй день подряд туман вызывает задержки рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, в понедельник, 10 января, было задержано 24 самолета. Последние задержанные накануне самолеты должны были приземлиться в Симферополе около 14:00 мск во вторник.

В сообщении говорится, что в городе после полудня усилился туман. В связи с этим семь авиарейсов задерживается.

Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе, - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Шойгу временно сократил заграничные командировки военных из-за штамма "омикрон". 

Видео: ВКонтакте / Евпатория - наш город

 

Теги: задержка рейсов в симферополь, туман в симферополе
Категории: Лента новостей, Новости России,

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