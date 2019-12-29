Сумма в квитанциях ГУП "ТЭК" снизилась на 8% из-за теплого января

При норме -6,6 градусов действительная температура воздуха составляла примерно +1,5 градусов.

Петербуржцы из многоквартирных домов, перешедших на прямой расчет с предприятием, заметили сниженную на 8% сумму начислений в квитанциях по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК".

Уменьшившуюся сумму получили не только жители, но и юридические лица, в числе которых есть и жилищные организации. "ТЭК" сократил теплоотпуск из-за рекордно незимней температуры за окном: при норме -6,6 градусов действительная температура воздуха составляла примерно +1,5 градусов.

Нехолодная зима скажется на объеме недополученных доходов ГУП "ТЭКа", только за январь предприятие лишится порядка миллиарда рублей. Сниженная выручка вынудит "ТЭК" привлекать кредитные средства для своих производственных программ.

Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК СПб" банкротит третью компанию миллиардера Гранта Агасьяна.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"