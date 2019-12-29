"УК Невская 40" задолжала за тепловую энергию более 40 млн рублей.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что ГУП "ТЭК СПб" банкротит третью компанию миллиардера Гранта Агасьяна. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Арбитражный суд посчитал обоснованными требования ГУП "ТЭК СПб" о признании "УК Невская 40" несостоятельной и включил предприятие в реестр требований кредиторов. Как оказалось, компания задолжала за тепловую энергию около 40 млн рублей.

Известно о том, что суд рассмотрит дело в июне 2020 года.

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Фото:Piter.TV