Из-за сноса гимназии на Болотной ученикам придется ездить в другие школы

Вместо старого здания возведут новое, однако несколько лет ученикам придется учиться во вторую смену и добираться до школы.

У гимназии №74 с углубленным изучением немецкого языка на Болотной улице спустя десять лет ожидания начнется "новая жизнь". Планы по возведению здания взамен советского появились уже давно, однако деньги на реализацию удалось выделить только в 2020 году. На время работ учеников распределили в другие школы, однако выбор отдела образования Выборгского района родителей не устроил. Подробности Piter.TV рассказала Мария Воюцкая — мама двух детей, которые обучаются в гимназии, и депутат муниципального округа "Светлановское".

С 1 сентября 2020 учебное учреждение закроет свои двери: школу полностью снесут, а на ее месте построят новое здание. По словам Марии Воюцкой, масштабный проект продвигался директором гимназии. Ожидается, что в ней будет бассейн, другие детали родителям неизвестны. Отметим, что строительство отодвигалось уже не один раз, на него выделили 1,5 млрд рублей. По предварительным данным, работы займут два года.

На это время детям придется учиться на базе других школ, некоторым из них — во вторую смену, которая начинается в 13:15. Для родителей это создало серьезные неудобства: как доставить ребенка в школу, если в это время нужно находиться на работе?

Но и это еще не все. Вместо школ, которые находятся поблизости, в РОНО учеников распределили в учреждения, которые находятся в пределах района, но до которых надо добираться. Распределение произошло в директивном порядке и без объяснений, рассказала одна из родителей. Почему дети не будут учиться в соседних школах — тоже остается под вопросом. При этом принимать ребят в учреждениях не захотели, объяснив это тем, что они "не берут учеников из 74-й".

Родители намерены в ближайшее время обратиться в отдел образования Выборгского района.

Фото: "Яндекс.Карты"