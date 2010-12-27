Из-за съемок, велопробега и Дня основания Кронштадта в Петербурге ограничат движение

Ограничения будут действовать 19 и 20 мая на нескольких петербургских улицах.

В связи с проведением велопробега "Велокупчино – Весна 2018" 20 мая с 13:00 до 14:00 будет прекращено движение транспортных средств по нескольким улицам Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ограничения будут вступать поэтапно по ходу движения участников пробега по маршруту:

- правая проезжая часть Бухарестской ул. в направлении от ул. Димитрова к ул. Ярослава Гашека;

- правая проезжая часть ул. Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской ул. к Купчинской ул.;

- правая проезжая часть Купчинской ул. в направлении от ул. Ярослава Гашека к ул. Димитрова;

- правая проезжая часть ул. Димитрова в направлении от Купчинской ул. к Бухарестской ул.

Кроме того, 19 мая с 12:00 до 22 часов перекроют движение по Коммунистической улице от Манежного переулка до Обводного канала. В это время ЗАО "Телемедиа" будет проводить мероприятие, посвященное Дню основания Кронштадта.

Также движение транспортных средств прекратится 19 мая с 17 часов до 19:00 из съемок комедии "Улетный экипаж". Водителей просят заранее выбирать маршрут. В это время нельзя будет проехать по дороге к Шалашу Ленина.

Фото: http://krti.gov.spb.ru