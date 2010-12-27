На КАДе 14 апреля закроют три съезда на ремонт

Ограничения касаются развязки с Шафировским проспектом.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредили водителей о том, что 14 апреля закроется несколько съездов на КАДе. Временные ограничения связаны с работами по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Изменения коснуться развязки КАД с Шафировским проспектом (104 –й километр вешнего кольца, 37-й километр внутреннего кольца). Движение перекроют 14 апреля с 23:00 до 06:00 15 апреля на съездах №3, №6-1, №6-2. То есть с Шафировкого проспекта на внешнее кольцо; с внешнего кольца на Шафировский проспект, с внешнего кольца на внутреннее кольцо.

На время проведения работ дорожники установят предупреждающие знаки и оградят зону водоналивными барьерами. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что с 12 апреля в Петербурге изменится схема движения.