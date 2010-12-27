С 12 апреля в Петербурге изменится схема движения

В Государственной административно-техническая инспекция предупредила водителей о будущих изменениях в движении.

Известно, что с четверга будет закрыт проезд по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка. Вместе с тем перекроют перекрестки, а также проезд по Марсову полю в створе Миллионной улицы.

Изменения в схеме движения ожидаются на проспекте Авиаконструкторов от улицы Шаврова до Долгоозерной. Дорогу перекроют с 12 апреля по 31 мая.

С 06:00 13 апреля до 06:00 17 апреля нельзя будет проехать по Лиговскому проспекту от переулка Ульяны Громовой до Невского проспекта.

С 13 по 30 апреля для автотранспорта закроют съезд с Литейного проспекта на Воскресную набережную. На этот же срок перекроют Уральскую улицу от Железнодорожной до набережной реки Смоленки, включая перекресток с Железнодорожной и Одоевской.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в ГАТИ рассказали о новых ограничениях в движении.