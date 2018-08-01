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Из-за ремонта на Рябовском шоссе водители оставили машины и пошли домой пешком

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По маршруту от Индустриального проспекта до ул. Коммуны водители стоят около часа, хотя ехать 6 минут.

Вечером 1 августа, на Рябовском шоссе по маршруту от Индустриального проспекта до ул. Коммуны образовалась страшная пробка. Водители сообщают, что два перекрёстка по Ириновскому проспекту ехать около двух часов. 

 В итоге, припарковала чудом машину, пошла пешком, жалуется автолюбитель

Как оказалось такая ситуация сложилась из-за ремонтных работ на Рябовском шоссе . Из-за такого дорожного коллапса автовладельцы вынуждены передвигаться только по одной полосе.

На видео видно, что на перекрестке скопилось очень много машин. Многие водители покинули автомобили. А на остановке горожане уже битый час дожидаются городскго транспорта.

Как отмечают очевмдцы, движение  трамваев тоже заблокировано.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: пробка петербург , ремонтные работы
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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