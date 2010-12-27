На трассе "Кола" перекроют движение из-за развода моста

Как сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад", утром 9 ноября на 236 км федеральной трассе Р-21 "Кола" будет перекрыто движение.
Напомним, что на этом километре находится мост через реку Свирь. Завтра по реке пройдут составы "Белуга Роттердам", "Ю. Масляков" и "Як" с максимальным высотным габаритом 25. Вследствие этого придется поднять мост. С 8:50 до 10:50 движение на данном участке будет перекрыто.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит водителей заранее подбирать маршрут в связи с изменениями.
Ранее мы сообщали новые подробности транспортной реформы в Петербурге.
Фото: nwroads.ru
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