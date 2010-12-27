На трассе "Кола" перекроют движение из-за развода моста

Для движения автомобильного транспорта дорога будет закрыта с 08:50 до 10:50 утра.

Как сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад", утром 9 ноября на 236 км федеральной трассе Р-21 "Кола" будет перекрыто движение.

Напомним, что на этом километре находится мост через реку Свирь. Завтра по реке пройдут составы "Белуга Роттердам", "Ю. Масляков" и "Як" с максимальным высотным габаритом 25. Вследствие этого придется поднять мост. С 8:50 до 10:50 движение на данном участке будет перекрыто.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит водителей заранее подбирать маршрут в связи с изменениями.

Ранее мы сообщали новые подробности транспортной реформы в Петербурге.

Фото: nwroads.ru