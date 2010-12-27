На шесть минут закрыли вестибюль метро "Спасская"

Пресс-служба метрополитена сообщает, что Северной столице закрыли очередную станцию.

Вестибюль станции метро "Спасская" закрыли для пассажиров. Выход пассажиры осуществляют через соседние "Сенную площадь" и "Садовую". Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина снова в бесхозном предмете. Вестибюль закрыли в 18.13, а уже в 18.19 ее открыли для желающих.

Это уже пятая станция метро, которую закрывали сегодня. Началось все со "Старой Деревни" с утра. Затем Рiter.tv сообщал, что метро "Площадь Ленина" закрыто из-за бесхозного предмета. Позже стало известно, что метро "Петроградская" закрыта из-за подозрительный предмет. Также закрывали "Владимирскую" и переход на "Достоевскую". Эту станцию проверяли дольше всех: почти час.