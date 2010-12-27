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Метро "Площадь Ленина" закрыто из-за бесхозного предмета
Сегодня, 12:40
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Asyaromanenkova
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Метро "Площадь Ленина" закрыто из-за бесхозного предмета

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Пресс-служба метрополитена сообщает, что станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход.

В среду, 13 сентября, станцию метро "Площадь Ленина" закрыли для пассажиров. Вестибюли стали недоступны в 12.35. Поезда проезжают без остановок. В пресс-службе метрополитена уточняют, что причиной послужил бесхозный предмет.

Пассажиры дожидались открытия станции на соседних станциях. К счастью, проверка заняла не так много времени. Спустя всего шесть минут после полного закрытия станция снова была доступна для пассажиров. В 12.41 двери открылись. Тревога оказалась напрасной, никаких подозрительных предметов обнаружено не  было.

Это не первая станция, которую закрыли в среду. В 08.49 на вход и выход закрыли "Старую деревню". В утренний час пик это было особенно болезненно. Но станцию также быстро открыли: 08.53 все вернулось в норму, никаких опасных предметов на платформе и в вестибюлях не нашли.

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Теги: бесхозный предмет , метро спб , новости спб , площадь ленина
Категории: Происшествия

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