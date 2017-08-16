Из-за парада ко Дню ВМФ в Петербурге закроют водные пути

Ранее Piter.TV писал, какие ограничения движения ждут петербуржцев на дорогах в дни репетиций военно-морского парада.

Главный военно-морской парад, который состоится в Петербурге 29 июля, ограничит движение на воде. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

С 5 до 6 часов утра 18 июля, 21 июля, 23 июля, 27 июля и 30 июля, с 9 утра до 13.00 22 июля, 26 июля, 29 июля, а также с 5 утра до 6:30 20 июля будут временно заблокированы для движения судов участки:

– Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста;

– реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;

– Кронверкского пролива от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

Ранее Piter.TV писал, какие ограничения движения ждут петербуржцев на дорогах в дни репетиций военно-морского парада.

Фото: mostotrest-spb