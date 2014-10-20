Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Петербург для участия в параде к Дню ВМФ

Судно пришвартовалось на набережной Лейтенанта Шмидта.

У набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался фрегат "Адмирал Горшков". Судно Северного флота будет участвовать в военно-морском параде ко ВМФ. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Торжество в Северной столице пройдёт уже на следующей неделе, 31 июля. Оборудование ля проведения парада установили специалисты Ленинградской военно-морской базы. Вблизи стрелки В.О. также причалил Малый ракетный корабль "Великий устюг".

В общей сложности в параде ко Дню Военно-Морского Флота будут задействованы 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Кроме того, не обойдется без авиации.

Ранее мы сообщили о том, что днем 24 июля разведут четыре моста в Петербурге.

Фото: Телеканал "Санкт-Петербург" (скриншот)