Днем 24 июля разведут четыре моста в Петербурге

С 11:00 до 12:15 будут разведены мосты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

В Петербурге в воскресенье, 24 июля, разведут четыре моста для репетиции парада в честь Дня ВМФ. Об этом рассказали в пресс-службе "Мостотреста".

С 11:00 до 12:15 будут разведены мосты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский. При этом для автомобилистов и пешеход мосты перекроют уже в 09:00. В ночное время мосты будут разводить согласно графику.

Парад пройдет 31 июля. В нем примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также первый женский экипаж.

Ранее 22 и 23 июля назначили дополнительные электрички на Финляндском направлении. Назначаются дополнительные поезда в Выборг, Зеленогорск и Белоостров.

Фото: Piter.tv

