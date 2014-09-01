Из-за ошибки в документах в Петербурге похоронили не ту женщину

Родственники умершей не заметили подвоха.

В ноябре 2020 года в пансионате для пожилых в Песочном произошла вспышка коронавируса. Заболевших постояльцев отправили Кащенко на Троицком проспекте. Через некоторое время в семье К. раздался звонок из Александровской больницы: врачи сообщили, что из больницы Кащенко их 93-летнюю бабушку Фаню перевели в стационар, но организм женщины не справился, и она умерла. Об этом сообщила "Фонтанка".

Через неделю после похорон Фани в Кащенко начали выписывать пациентов пансионата. Медики позвонили родственникам одной из постоялиц – петербурженка поборола коронавирус и была готова отправиться обратно в Песочный. За женщиной приехал сын, однако пациентка его не признала. Мужчина настоял и привез пенсионерку в Песочный. Но в пансионате все были удивлены: перед ними стояла Фаня, которую вроде как недавно похоронили. Родственников Фани вызвали, те признали в ней родню и заплакали. Оказалось, из-за ошибки в документах похоронили другую бабушку. Сама Фаня отреагировал на ситуацию с юмором.

Ранее мы писали, что в Смольном разработали график возвращения перепрофилированных стационаров к плановой работе.

Фото: "Фонтанка"