Из-за непогоды в центре Петербурге закрывают сады и скверы

Сады и скверы закрыли на ночь.

Из-за ухудшившейся погоды комитет по благоустройству решил закрыть сады и скверы в Петербурге на ночь.

Речь идет о Юсуповском, Никольском, Таврическом, Овсянниковском и Лопухинском садах, сквере у Казанского собора, сквере Галины Старовойтовой и саде Сан-Галли. Решение об открытии примут утром с учетом погодных условий.

В комитете отметили, что на данный момент сформированы аварийные бригады, а садово-парковыве и дорожные предприятия занимаются непрерывным мониторингом территорий. Специалисты готовы оперативно ликвидировать последствия шквалистого ветра, в том числе в кратчайшие сроки освободить от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения парков, садов и скверов.

Сообщить о ветровальных деревьях и состоянии улично-дорожной сети города можно по телефону: 314-60-13.

Ранее мы писали, что ветер в Петербурге может усилиться до 25 м/с.

Фото: Piter.TV