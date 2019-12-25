Из-за колумбийских фермеров могут вырасти мировые цены на кофе

В этом году производители не поставили до миллиона мешков кофейных зерен.

Колумбийские фермеры специально поставляют меньше кофе для того, чтобы дороже его продать. По этой причине мировые цены на продукцию могут вырасти, пишет Reuters.

Так, в этом году производители не поставили до миллиона мешков кофейных зерен. Это почти 10% урожая. По информации издания, такие спекулятивные действия приведут к подорожанию кофе, хотя оно будет носить временный характер.

Некоторые колумбийские производители также аннулировали контракты, которые ранее уже были заключены. Сделано это было для того, чтобы перепродать товар по более выгодным ценам. Таким образом закупщики могут потерять порядка 8-10 млн долларов.

В 2021 году мировые цены на кофе уже выросли на 55%. Это произошло в основном из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии.

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