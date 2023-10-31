Инцидент произошел вечером в понедельник.

Из-за драки пассажиров самолёт Иркутск-Москва посадили в Сыктывкаре. Инцидент произошел на рейсе пассажирского лайнера от компании "Аэрофлот". В СМИ заметили, что в 19:20 вечера 30 октября экипаж самолёта В-737-800 сообщил об инциденте на борту. Командир воздушного суда принял решение уходить на запасной аэродром. Туда же направилась бригада скорой помощи. Позже сотрудники компании рассказали о том, что один из пассажиров получил телесные повреждения.

Петербургский аэропорт Пулково перешел на осенне-зимнюю навигацию 30 октября.

Фото и видео: Telegram / BAZA