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Из-за драки пассажиров самолёт Иркутск-Москва посадили в Сыктывкаре

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Инцидент произошел вечером в понедельник.

Из-за драки пассажиров самолёт Иркутск-Москва посадили в Сыктывкаре.  Инцидент произошел на рейсе пассажирского лайнера от компании "Аэрофлот". В СМИ заметили, что в 19:20 вечера 30 октября экипаж самолёта В-737-800 сообщил об инциденте на борту. Командир воздушного суда принял решение уходить на запасной аэродром. Туда же направилась бригада скорой помощи. Позже сотрудники компании рассказали о том, что один из пассажиров получил телесные повреждения. 

Петербургский аэропорт Пулково перешел на осенне-зимнюю навигацию 30 октября.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: драка, иркутск, москва, сыктывкар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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