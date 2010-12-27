Во вторник, 12 марта, стало известно о том, что в Петербурге несколько улиц закроют для движения из-за дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
С 14 марта по 15 октября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по 10-й Красноармейской улице
сказано в сообщении
Также с 14 марта по 12 апреля движение остановится на 24-25 линии Васильевского острова от Малого до Среднего проспекта. Кроме того, с 16 марта по 31 марта будет перекрыта дорога от Лермонтовского до Измайловского проспектов и по 11-й Красноармейской улицы.
Помимо прочего, ограничения коснутся движения по Петровскому проспекту у дома № 7 и по Ремесленной улице.
В ГАТИ отметили, что из-за прогладки инжинерных сетей у Гаккелевской улицы закроют улицу Мебельную. Также въезд будет ограничен с 16 марта по 20 марта по улице Фаворского — от Гражданского проспекта до Гжатской улицы.
А с 17 марта по 25 марта транспорт не сможет проехать по Пинскому переулку от улицы Чапаева до Петроградской набережной.
Ранее мы сообщали о том, что Около Пулково планируют построить гостиничный комплекс за 1 млрд рублей
Фото:
Оставить комментарий