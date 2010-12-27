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Около Пулково планируют построить гостиничный комплекс за 1 млрд рублей
Сегодня, 20:01
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IRINA_CHALKINA

Около Пулково планируют построить гостиничный комплекс за 1 млрд рублей

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Инвестор планирует реализовать проект за счет собственных и привлеченных средств.

Около Пулково планируют построить гостиничный комплекс за 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга.

Так, в этот комплекс будет входить гостиничные помещения, деловой центр, торговые площади и полузаглубленный паркинг. Объект планируют построить до 2027 года. 

Известно, что инвестор планирует реализовать проект за счет собственных и привлеченных средств. Кроме того, Смольный будет оказывать информационно-консультационную поддержку.

Ранее мы сообщали о том, что На Московском шоссе построят детский сад на 140 человек

Фото: Piter.tv

 

Теги: новости спб, общество, пулково, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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