Из-за бесхозного предмета на платформе закрыли "Новочеркасскую"

Станцию метро "Новочеркасская" закрыли из-за бесхозного предмета. Его нашли на платформе, идет проверка.

В пятницу, 12 января, станцию метро "Новочеркасская" закрыли для пассажиров. эвакуировали всех в 11.50. Как уточняли в пресс-службе подземки, на платформе нашли бесхозный предмет.

Сколько времени продлится проверка пока не известно. Те, кто не успел сесть в поезд дожидаются открытия около входа в метро. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры, собиравшиеся выйти на "Новочеркасской", ждут на соседних станциях.

Накануне закрывали несколько станций. например, Piter.tv сообщал, что "Василеостровскую" закрыли по техническим причинам. А вот станцию "Невский проспект" закрыли, но передумали и открыли.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП