"Василеостровскую" закрыли по техническим причинам

Станцию метро "Василеостровская" закрыли по техническим причинам. Подробности инцидента выясняются.

Около пяти часов вечера в четверг, 11 января, пассажиров попросили покинуть станцию метро "Василеостровская". Пресс-служба метрополитена уточняет, что полностью вестибюль закрыли в 17.00. По громкой связи, как сообщают очевидцы, объявляли о технических причинах. В самой подземке пояснили, что дело в бесхозном предмете на платформе.

"Василеостровская" пользуется большой популярностью у пассажиров. особенно в часы пик. Поэтому открытия станции дожидаются многие горожане: как у входа в метро, так и на соседних станциях. Сколько времени продлится проверка пока не известно.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что метро "Проспект Просвещения" проверяли больше часа.