Из-за аварии несколько домов на Васильевском острове остались без тепла

Жилые дома у станции метро "Приморская" остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Сегодня, 3 ноября, на Васильевском острове произошла локальная коммунальная авария. Как пишет "Фонтанка", ЧП случилось днем неподалеку от станции метро "Приморская". Здесь под землей лопнула труба с горячей водой. Из-за этого в соседних домах стали стремительно остывать батареи. Сейчас ремонтники уже восстанавливают схему водоснабжения, однако есть риск, что тепло не вернется в жилые дома до завтрашнего дня.

К сожалению, местные жители не сразу сообщили о коммунальном ЧП. Они заметили пар над асфальтом на Наличной улице примерно в 17 часов вечера. Сразу после этого "Теплосеть Санкт-Петербург" выслала своих мастеров в зону прорыва. Аварийная бригада занимается локализацией прорыва, после этого специалисты приступят к ремонту.