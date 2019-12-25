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Из-за ДТП на Наличной трамваи простояли на месте почти час
Сегодня, 15:58
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Из-за ДТП на Наличной трамваи простояли на месте почти час

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В результате аварии никто не пострадал.

В воскресенье, 21 ноября, в Василеостровском районе Петербурга произошло столкновение двух автомобилей прямо на трамвайных путях. В связи со случившимся общественный транспорт простоял на месте около часа. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Наличной улице "поцеловались" Volvo и Chevrolet. Из-за инцидента движение трамваев остановилось. Известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности ДТП с участием медиков в Невском районе.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на наличной, столкнулись легковушки, стоят травмваи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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