Из пансионата "Опека" выселят проживающих пенсионеров

Частный пансионат сокращает количество мест.

В среду, 10 марта, петербургские частные пансионаты ООО "СГЦ "Опека" и ООО "СГЦ "Опека Комфорт" решили сократить места. Всего из-за недофинансирования планируют отказаться от 620 бабушек и дедушек.

Комитет по социальной политике организует консультацию для родственников пенсионеров, специалисты ответят на вопросы перевода пенсионеров в иные организации социального обслуживания.

Личные консультации будут проводить по вторникам и четвергам. Первый прием пройдет завтра, 11 марта, в АДК "Невская Ратуша". Для записи необходимо записаться по телефону: 576-24-66, 576-26-39, 576-25-48.

Ранее мы писали, что глава Следкома поручил проверить факт возможного мошенничества юристов в отношении двух пенсионеров.

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