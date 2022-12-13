Из квартиры на Серебристом бульваре в больницу привезли двух подростков с пеной изо рта

У пострадавших диагностировали отравление наркотиками.

В Приморском районе двое школьников попали в больницу с с отравлением другими синтетическими наркотиками. Дети находятся в тяжелом состоянии. Их перевели в реанимацию.

По информации Piter.tv, 17-летних молодых людей нашли в квартире на Серебристом бульваре. Юноши находились там в сонном состоянии. Изо рта у них выходила пена. Детей нашла в комнате мать одного из пострадавших. Она оперативно вызвала скорую помощь.

Известно, что один из пострадавших не работает и не учится. Его товарищ является студентом "Академии машиностроения".

Добавим, что оба мальчика на учете в ОДН и ПНД не состоят.

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Фото: Pxhere