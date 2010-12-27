В Шушарах эвакуировали 100 жильцов дома из-за пожара в подвале

Утром 7 сентября в Шушарах на Вилеровском переулке, 6 случился пожар в 24-х этажном доме, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщается, что в доме наблюдалось сильное задымление с 16 по 24 этажи. Предполаголось, что горит квартира. Было принято решение об эвакуации жильцов верхних этажей.

Как выяснили сотрудники МЧС, причиной задымления стало короткое замыкание в аккумуляторной группе с последующим горением электропроводов в кабельканале между подвалом и двумя первыми этажами. Огонь распространился на площади 7 кв. м.

Спасатели ликвидировали открытое горение к 10:49. Из здания эвакуировали 100 человек, пострадавших и погибших нет.

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Фото: Pixabay