Смольный заплатит за дороги к "Лахта Центр" 1,5 миллиарда рублей

В Правительстве Петербурга готовы выложить 1,5 миллиарда рублей на строительство дорог до "Лахта Центр".

Правительство Санкт-Петербурга объявило тендер на строительство дорог к “Лахта Центр”. Подрядчика обяжут обеспечить транспортную доступность до высотного здания в Приморском районе. Конкурс объявлен на официальном сайте госзакупок.

Стоимость заказа в Смольном оценили в 1,48 миллиардов рублей. Выбранная компания должна будет заняться документацией, создать улицы вокруг квартала “Лахта Центр”, а также связать проезжую часть с Приморским шоссе. Исполнителя выберут в марте 2018 года. Организация должна успеть выполнить строительство к октябрю 2020 года.

Ранее сообщалось, что к финансировании привлекут ПАО “Газпром”. Предприятие вложится в возведение эстакадных выездов к улице Савушкина и Приморскому шоссе. Стоимость работ составит около трех миллиардов рублей.

Видео: YouTube / Лахта-центр