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Из дома на Выборгском шоссе у пенсионерки вынесли технику и деньги
Вчера, 10:39
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arteliseev

Из дома на Выборгском шоссе у пенсионерки вынесли технику и деньги

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Подозреваемого в грабеже пожилой женщины разыскивает полиция.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 мая злоумышленник проник в частный дом на Выборгском шоссе. Преступник применил силу к 80-летней старушке, находившейся в доме, и похитил у нее восемь тысяч рублей и два планшета, после чего скрылся.

По факту происшествия в Выборгском районе возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ (грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил о том, как подросток отравился 60 таблетками фенибута в центре Петербурга. Молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Теги: город, мвд, ограбление, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Общество,

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