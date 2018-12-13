На Невском проспекте подросток отравился 60 таблетками фенибута

Молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 22 мая, в полицию Центрального района поступила телефонограмма из Детской больницы №5 имени Филатова. Медики рассказали о госпитализации 17-летнего подростка с острым пероральным отравлением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Молодого человека увезли в больницу от дома №27 по Невскому проспекту. Он находился в тяжелом состоянии. Врачам удалось выяснить, что парень принял 60 таблеток фенибута, ноотропного препарата, предназначенного для улучшения работы мозга. При передозировке этот лекарственный препарат приводит к раздражительности, возбуждению, тревоге. Также он вызывает головокружение, головную боль, сонливость и тошноту.

В настоящий момент проводится проверка. Выясняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV