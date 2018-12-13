В Петербурге 16-летняя девушка отравилась психотропами

В воскресенье, 12 мая, в полицию Приморского района поступила телефонограмма из центра семейного воспитания. Специалисты сообщили, что их 16-летняя воспитанница отравилась психотропными веществами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее острое парентеральное отравление.
По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что петербурженка случайно отравила свою дочь каплями для носа.
Фото: Piter.TV
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