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В Петербурге 16-летняя девушка отравилась психотропами
Сегодня, 10:59
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Alena_Zinovieva

В Петербурге 16-летняя девушка отравилась психотропами

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Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 12 мая, в полицию Приморского района поступила телефонограмма из центра семейного воспитания. Специалисты сообщили, что их 16-летняя воспитанница отравилась психотропными веществами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее острое парентеральное отравление.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что петербурженка случайно отравила свою дочь каплями для носа.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, отравление психотропами, парентеральное отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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