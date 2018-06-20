Петербурженка случайно отравила свою дочь каплями для носа

Девочка попала в больницу с интраназальным отравлением.

Врачи детской городской больницы имени Филатова спасают жизнь 7-летней девочки, которую по невнимательности отравила собственная мать. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 апреля, в квартире дома №33 на Гаванской улице. Вместо капель с антибиотиком женщина закапала ребенку препарат цикломед, направленный на расширение зрачков. В результате девочке стало плохо и ее пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у пострадавшей интраназальное отравление, то есть отравление через нос.

В настоящий момент ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV